La serie A è attualmente ferma per lasciare spazio alle gare ufficiali e alle amichevoli delle nazionali. DAZN ha sfruttato l’occasione per annunciare un’offerta valida a partire da oggi. Entro il 2 ottobre è possibile sottoscrivere il piano Standard al costo di 24,99 euro per sei mesi. La promozione è valida anche per gli utenti già registrati al servizio, ma con abbonamento disattivato.

DAZN Standard: 24,99 euro per sei mesi

Da quest’anno, DAZN ha sdoppiato l’offerta, proponendo i piani Standard e Plus. Il primo consente di seguire gli eventi con due dispositivi registrati e contemporaneamente collegati alla stessa rete domestica. Il secondo consente invece registrare fino a sei dispositivi e di accedere contemporaneamente con due dispositivi collegati a due reti differenti. Cambia ovviamente il costo, ovvero 29,99 euro/mese e 39,99 euro/mese, rispettivamente.

L’offerta, valida dal 26 settembre al 2 ottobre, permette di risparmiare 5 euro per sei mesi, quindi l’abbonamento Standard costerà 24,99 euro/mese. L’utente deve utilizzare una carta di credito/debito o PayPal come metodo di pagamento.

Al termine dei sei mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 29,99 euro/mese, salvo disdetta. Il passaggio al piano Plus comporta la disattivazione dell’offerta e l’addebito di 39,99 euro/mese. La promozione può essere sfruttata sia dai nuovi clienti che da quelli con abbonamento disattivato, ma con account già creato.

Ovviamente i clienti Sky possono aggiungere ZONA DAZN (5 euro/mese) e seguire le partite di serie A sul satellite.

