Auditel: come è andata la prima di Serie A su DAZN?

Juventus-Sassuolo è stata la partita più seguita su DAZN nel lungo weekend di Ferragosto che ha aperto la Serie A. La sfida ha tenuto incollati allo schermo oltre un milione di tifosi. Al secondo posto si è piazzata Milan-Udinese e al terzo Verona-Napoli, entrambe appaiate con circa 640.000 spettatori. È quanto emerge dalla prima rilevazione Auditel che analizza lo share della piattaforma.

Auditel dà i numeri: la prima di Serie A su DAZN

Al momento, i numeri attribuiti a DAZN tengono in considerazione solo lo streaming dei sette match trasmessi in esclusiva e solo alcune particolari tipologie di dispositivi: gli smartphone iPhone, i tablet iPad, i set-top box Apple TV e alcuni televisori del brand Panasonic. Nel corso delle prossime giornate il sistema entrerà pienamente a regime, ampliando il proprio raggio d’azione per arrivare a includere quelle mancanti.

Nel commentare il risultato, la piattaforma ha inoltre sottolineato che sono esclusi dal conteggio coloro che non sono riusciti a godersi le partite a causa dei malfunzionamenti ben noti. A tal proposito, oggi è in programma l’incontro tra i rappresentanti dell’azienda, Lega Serie A e il Ministero dello Sviluppo Economico. Un meeting chiesto nei giorni scorsi da Valentina Vezzali, Sottosegretario di Stato per lo sport. Con tutta probabilità, una volta concluso, saranno resi pubblici anche tutti i dettagli in merito alla promessa modalità semplificata per l’ottenimento dei rimborsi.

L’accordo tra DAZN e Auditel sul rilevamento dell’audience è stato annunciato il mese scorso con il via libera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che nell’occasione ha specificato quanto segue.

L’Autorità si riserva di monitorare con attenzione gli sviluppi prossimi in vista della pubblicazione dei dati di total audience a far tempo dall’avvio della stagione sportiva 2022/2023.

