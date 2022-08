DAZN, oggi l'incontro: problemi tecnici e rimborsi

Alla vigilia del nuovo turno di campionato, andrà oggi in scena l’incontro con DAZN chiesto a gran voce nei giorni scorsi da Valentina Vezzali, quando il Sottosegretario di Stato per lo sport è intervenuto pubblicamente per denunciare i gravi disservizi che si sono verificati durante la trasmissione in diretta delle gare della prima giornata. Al meeting parteciperanno anche i rappresentanti della Lega Serie A e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Piattaforma e rimborsi: oggi l’incontro con DAZN

Cosa uscirà dal tavolo? L’auspicio è che possano essere stati definitivamente risolti i problemi tecnici che si sono tradotti nell’impossibilità di seguire le partite. Si attendono dunque anzitutto chiarimenti su questo fronte. Gli intoppi hanno scatenato la rabbia di molti tra coloro che, per seguire i match, hanno scelto di mettere mano al portafogli sottoscrivendo l’ abbonamento a DAZN con una delle due formule proposte, Standard o Plus.

Da chiarire inoltre le modalità previste per ottenere l’indennizzo promesso. Ricordiamo che è già disponibile un modulo per i rimborsi, da compilare e inviare tramite email, ma la società ha anticipato l’arrivo di una procedura semplificata della quale, al momento, non sono stati resi noti i dettagli. Non è da escludere l’ipotesi che la piattaforma possa erogarli direttamente, senza obbligare i clienti a farne richiesta. L’entità potrebbe ammontare al 25% dell’abbonamento mensile, come previsto da AGCOM. Intanto, Codacons ritiene ci siano i presupposti per chiedere l’annullamento del contratto.

La seconda giornata di Serie A prenderà il via domani (sabato 20 agosto alle ore 18:30) con il confronto fra Torino e Lazio. Nella serata di domenica (alle 20:45) toccherà poi a quello che può essere definito il primo big match della stagione che a Bergamo vedrà l’Atalanta ospitare i campioni in carica del Milan.

