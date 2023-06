DAZN cambia prezzo: si parte da 9,99 euro al mese

Cambia il prezzo dell’abbonamento a DAZN: oggi è possibile attivarlo con soli 9,99 euro al mese, effettuando così l’accesso al catalogo di sport in streaming offerto dalla piattaforma. Passiamo in rassegna tutti i dettagli della promozione, per capire a chi è rivolta e consigliata.

Solo 9,99 euro al mese per l’abbonamento a DAZN

La modifica interessa il nuovo piano START, quello introdotto all’inizio dell’anno e proposto inizialmente a 12,99 euro mensili. Include le partite del grande basket italiano ed europeo, gli incontri della Serie C, i match della UFC e il campionato NFL per chi segue il football americano, il calcio femminile, tutti i contenuti Eleven Sports e molto ancora. Come noto, non va a rimpiazzare le altre due formule previste ovvero STANDARD e PLUS, ma ad affiancarle.

L’offerta in questione permette di registrare fino a quattro dispositivi (tra computer, Smart TV, smartphone, tablet, console) e di avviare lo streaming in contemporanea su un massimo di due connessi alla stessa rete domestica. Al prezzo mensile di 9,99 euro, se si sceglie l’opzione annuale (con pagamento in rate mensili), rappresenta una ghiotta opportunità da cogliere al volo per mettere un piede nel mondo di DAZN.

Sottolineiamo infine che il piano START è quello consigliato anche agli appassionati del fighting internazionale, che lì troveranno pane per i loro denti. Ci sono infatti gli incontri di boxe più spettacolari e quelli delle arti marziali miste nell’ambito del circuito Ultimate Fighting Championship.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.