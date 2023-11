DAZN: due offerte con la Carta Giovani Nazionale

Il primo broadcaster OTT ad aderire alla Carta Giovani Nazionale è DAZN. Lo ha annunciato oggi la piattaforma, supportando così l’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con due offerte dedicate agli amanti dello sport in streaming. Vediamole nel dettaglio, per capire cosa le rende convenienti a chi ha un’età compresa tra 18 e 35 anni.

Carta Nazionale Giovani: sconti sugli abbonamenti DAZN

Una è quello dedicato al piano START, sottoscritto per un anno in modalità contracting entro il 31 dicembre 2023: i primi due mesi sono gratuiti, i successivi dieci costano solo 9,99 euro ciascuno. L’altra permette invece di scegliere la formula STANDARD, quella che include tutte le partite della Serie A, l’Europa League e la Conference League, sempre in modalità contracting, con uno sconto del 50% sui primi tre mesi, dunque a 15,49 euro ciascuno, mentre i successivi costeranno 30,99 euro. Questo il commento di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

Siamo entusiasti di essere il primo broadcaster OTT che entra a far parte di Carta Giovani Nazionale, un servizio digitale che vede oltre 100 partner prestigiosi che mettono a disposizione promozioni e sconti dedicati a un target per noi importantissimo: i giovani. Abbracciare questo progetto, di cui condividiamo i fortemente valori, ci permette di portare avanti il nostro obiettivo, quello di avvicinare i giovani appassionati di sport a nuove modalità di fruizione, sempre più interattive e coinvolgenti attraverso il live streaming.

Attiva l’abbonamento a DAZN Per saperne di più a proposito della Carta Giovani Nazionale, rimandiamo all’approfondimento su queste pagine pubblicato all’inizio dello scorso anno, in occasione del debutto, e al portale istituzionale giovani2030.it che include tutte le informazioni aggiornate sul progetto. Lì è possibile consultare anche l’elenco completo dei partner che hanno aderito all’iniziativa.

