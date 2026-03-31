DAZN per cieli e mari: lo sport in streaming ovunque

DAZN ha annunciato l’iniziativa Inflight and Onboard con l’obiettivo di portare lo sport in diretta streaming anche su aerei e navi. Il lancio è previsto per il 2027. Il progetto richiederà per forza di cose la collaborazione con le compagnie che gestiscono i velivoli e le imbarcazioni.

Il progetto Inflight and Onboard di DAZN

A occuparsene è Aviv Giladi, presidente della divisione Partnerships, che nel commentare la novità fa riferimento ai progressi tecnologici che permettono di guardare live un evento anche mentre si è in viaggio, in alta quota oppure in mare aperto.

Solo pochi anni fa, anche solo l’idea di guardare una finale di coppa in diretta durante un volo sarebbe stata impensabile. Oggi, annunciamo che diventerà realtà, e mancano solo pochi mesi. Sono entusiasta del nostro progetto di portare l’emozione e l’azione dello sport dal vivo ai tifosi, ovunque si trovino.

Il requisito fondamentale da soddisfare perché sia possibile è una connessione veloce e stabile. Sappiamo che diverse compagnie aeree già permettono ai passeggeri di collegarsi a internet mentre sono in volo (ad esempio con il sistema satellitare di Starlink) ed è proprio su questa opportunità che fa leva l’iniziativa Inflight and Onboard.

Un altro tema da approfondire è quello legato alla portabilità transfrontaliera. Al momento, DAZN adotta linee guida ben precise per quanto riguarda la possibilità di vedere i suoi contenuti in streaming nei vari paesi, ma come si comporterà la piattaforma quando li si attraverserà spostandosi? Concludiamo con le parole di Shay Segev, CEO del gruppo.