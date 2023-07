DAZN: dopo la legge antipirateria non c'è altra scelta

Blocco di Internet in 30 minuti e multe salate per i furbetti dello streaming illegale. Dopo l’approvazione in Senato del disegno di legge antipirateria, l’epopea di chi guardava la Serie A illegalmente è terminata. Game over.

La soluzione più logica? Approfittare dell’offerta a partire da 29,99 euro di DAZN per guardare tutte le partite del prossimo campionato di Serie A in streaming. Legalmente. E con tanti altri contenuti sportivi da guardare durante tutta la settimana. Altro che pezzotto.

Tutta la Serie A e lo sport di DAZN a partire da 29,99 euro al mese

La Serie A TIM, la Serie BKT, la Serie C, LaLiga, l’Europa League, l’Europa Conference League, la FA Cup, l’Eurolega di basket, il meglio del basket italiano, l’UFC e l’NFL sono visibili con il piano Standard a partire da 29,99 euro al mese.

Puoi registrare fino a 6 dispositivi e guardare in contemporanea DAZN su un massimo di due dispositivi connessi alla stessa rete Internet domestica.

Se invece vuoi avere la possibilità di guardare in contemporanea DAZN su due dispositivi collegati a due reti Internet diverse, allora puoi attivare il piano Plus a 44,99 euro al mese. Questo piano ti permette inoltre di registrare fino a un massimo di sette dispositivi.

L’offerta che ti consente di vedere tutta la Serie A e lo sport di DAZN parte da 29,99 euro. Per accedere alla promo ti basta seguire il link posizionato qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.