Due mesi di DAZN gratis con Philips Ambilight TV

Stretta di mano confermata tra DAZN e TP Vision, la società che controlla il marchio Philips: grazie alla partnership appena annunciata, acquistando un televisore con tecnologia Ambilight TV integrata si possono ottenere due mesi di abbonamento gratis alla piattaforma di streaming che trasmette in diretta tutte le partite della Serie A e non solo.

Philips regala due mesi di abbonamento a DAZN

Per approfittarne non bisogna far altro che scegliere la TV più adatta alle proprie esigenze, tra quelle selezionate per la promozione (entro sabato 4 febbraio 2023) e poi registrare il proprio acquisto con tutta calma (prima del 2 aprile 2023). Ci sono modelli con diagonali da 43 pollici (in sconto del 37%) a 65 pollici (in offerta a -21%), tutti con supporto alla risoluzione 4K e funzionalità smart per l’accesso a Internet senza dover ricorrere all’impiego di dispositivi esterni. Tutti gli altri dettagli e le istruzioni in merito a come aderire sono consultabili nella pagina dell’iniziativa.

A chi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo che Ambilight Next Generation è la tecnologia di illuminazione dell’ambiente messa a punto da Philips. Si tratta di una nuova versione del sistema già ben collaudato che proietta luce colorata sulla parete dietro il televisore, adattandosi con maggiore precisione alle immagini riprodotte sullo schermo, per un’esperienza coinvolgente che va oltre il pannello.

La tipologia di abbonamento a DAZN interessata dalla promozione è quella STANDARD con include tutte le partite del campionato di Serie A trasmesse in diretta (a proposito, domenica ci sarà il derby Inter-Milan) e il grande calcio internazionale. Le alternative, lo ricordiamo, sono rappresentate dai piani START e PLUS.

