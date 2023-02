Mancano ormai solo due giorni a Inter-Milan di campionato, sale la febbre da derby, all’ombra della Madunina e non solo: diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo al calcio d’inizio e all’arbitro designato per la conduzione della gara. Il via, lo ricordiamo, è in programma per le 20:45 di domenica 5 febbraio. La cornice è quella della giornata 21 di Serie A.

-2 a Inter-Milan: le probabili formazioni e l’arbitro

Chi non avrà modo di seguirla dal vivo, sugli spalti a San Siro, potrà guardare la partita in diretta streaming su DAZN con telecronaca e commento tecnico affidati alla coppia formata da Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.

Lo stadio è già sold out, per la stracittadina che mette di fronte le due milanesi, deluse dalla parentesi del calciomercato invernale, ma ugualmente determinate a raccogliere punti utili alla classifica. Ecco dunque i 22 che mister Inzaghi e Pioli dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautar, Dzeko.

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao.

Di fatto, sarebbero confermati i nerazzurri che hanno asfaltato i cugini nella finale di Supercoppa, ancora in panchina Lukaku. Per i rossoneri, fuori invece De Ketelaere e dentro Pobega rispetto alla disastrosa prova contro il Sassuolo.

Per quanto riguarda invece l’arbitro, la disegnazione è ricaduta su Davide Massa della sezione di Imperia, che ha già diretto l’Inter 24 volte e il Milan in 17 occasioni. Una curiosità: alle due milanesi non ha mai mostrato un cartellino rosso per espulsione diretta. Lo affiancheranno gli assistenti Bindoni e Imperiale, mentre il quarto uomo sarà Sozza. Infine, per il VAR, sono stati scelti Mazzoleni e Fabbri.

