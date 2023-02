Inter-Milan sold out: un derby da tutto esaurito

Inter-Milan accenderà una città intera (e non solo): il derby è già sold out. Esauriti i biglietti per assistere alla gara, questa volta di campionato, a solo un paio di settimane di distanza dal match di Riad che ha assegnato ai nerazzurri la Supercoppa Italiana. Nella cornice sempre suggestiva di San Siro va in scena l’ultima stracittadina di questa stagione.

Chi, per ragioni geografiche o di disponibilità dei tagliandi, non avrà modo di assistere alla sfida dagli spalti, potrà guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Come per tutte le grandi occasioni, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Pierluigi Pardo. Insieme a lui, Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

Degli oltre 75.000 spettatori previsti, poco meno di 9.000 saranno in Curva Sud per supportare i rossoneri, formalmente ospiti secondo il calendario della Serie A. Le prevendite hanno preso il via già nel mese di novembre, inizialmente in esclusiva per gli abbonati nerazzurri.

Archiviata la parentesi di Coppa Italia, il rientrante Lukaku dovrebbe tornare in panchina, restituendo il posto da titolare a Dzeko, posizionato da Inzaghi al fianco di un Lautaro al momento insostituibile. Trio d’attacco invece per mister Pioli, nel tentativo di tornare on fire. Queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dalle due grandi deluse dal calciomercato invernale.

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko.

Milan (4-3-3): Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Pobega, Rebic, Giroud, Leao.

Come sempre, la diretta streaming su DAZN prenderà il via ben prima del fischio d’inizio, con anticipazioni, analisi e ultimi aggiornamenti dagli spogliatori. Nel post-gara, invece, le interviste, gli approfondimenti e gli highlight per rivivere le azioni salienti viste in campo.

