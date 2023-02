Inter-Milan: derby tra le deluse dal calciomercato

Quello in programma per domenica sera non è un derby qualunque, ma un Inter-Milan disputato tra squadre che non hanno certo brillato nella finestra del calciomercato invernale appena chiusa. Zero colpi messi a segno per i nerazzurri, che hanno però almeno sfruttato il gelo invernale per congelare il caso Skriniar. Se ne riparlerà giugno, quando torneranno a farsi sentire le sirene estive del PSG. Per i rossoneri nessun rinforzo, se non per quanto riguarda l’arrivo del portiere Vasquez, che troverà comunque difficilmente posto in campo, considerando il rientro ormai prossimo del titolare Maignan. Altro che Zaniolo.

-4 a Inter-Milan: senza colpi dal calciomercato

Per dirla tutta, l’intera Serie A ha seguito l’esempio delle milanesi (solo qualche piccola si è irrobustita). Si respira un’aria ben diversa rispetto a quella inglese, dove tra i big della Premier League, il Chelsea ha staccato all’ultimo minuto un assegno da 121 milioni di euro per mettere in rosa il centrocampista argentino Enzo Fernandez.

L’inter di Inzaghi arriva al derby dopo aver staccato il pass per la semifinale di Coppa Italia, superando di misura l’Atalanta e con i 40 punti che la qualificano come prima inseguitrice della capolista Napoli, al momento irraggiungibile. Due lunghezze dietro il Milan di mister Pioli, da diverse gare non più on fire e reduce dalla batosta in campionato rimediata contro il Sassuolo. C’è da cancellare anche la figuraccia della Supercoppa Italiana, quello 0-3 incassato dai cugini nella stracittadina disputata due settimane fa a Riad.

Sarà possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Quella di Pierluigi Pardo è la voce scelta per la telecronaca, come sempre accade per i big match trasmessi sulla piattaforma. Al suo fianco Simone Tiribocchi per il commento tecnico. Analisi e ultimi aggiornamenti anticiperanno la discesa in campo, mentre nel post-gara ci saranno i consueti approfondimenti, le interviste e gli highlight.

Queste le probabili formazioni che Inzaghi e Pioli dovrebbero schierare in campo dal primo minuto, al fischio d’inizio dell’arbitro.

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Dzeko;

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Pobega, Leao, Giroud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.