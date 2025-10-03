DAZN Full e MyClubPass sono in offerta fino al 5 ottobre

La nuova stagione di Serie A inizia ad entrare nel vivo. Per l’occasione, DAZN ha lanciato un’offerta allettante sia sul piano Full annuale che su MyClubPass, grazie al quale è possibile vedere tutte le partite della propria squadra del cuore: sul piano Full, che comprende tutte le partite di Serie A Enilive, è attivo uno sconto complessivo di 60 euro in un anno, invece MyClubPass è disponibile al prezzo scontato di 19,99 euro al mese invece di 29,99 euro, per un risparmio di 120 euro in 12 mesi. L’attuale promozione è valida fino al 5 ottobre.

La nuova promozione di DAZN

Per quanti ad inizio stagione hanno rinviato l’acquisto del pass Full annuale e di MyClubPass augurandosi l’arrivo di valide offerte nelle settimane successive, quel momento sembra essere arrivato: DAZN Full – Annuale, il cui prezzo di listino è pari a 34,99 euro al mese per 12 mesi, è ora disponibile a 29,99 euro al mese, mentre MyClubPass gode di uno sconto ancora maggiore, essendo in offerta a 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro.

Con il pacchetto MYClubPass gli utenti hanno accesso a tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore, agli highlights di tutti i match di campionato, oltre a contenuti e approfondimenti sulla squadra scelta al momento della sottoscrizione del pass. L’offerta in corso, lo ricordiamo, è valida per 12 mesi e prevede un risparmio complessivo di 120 euro.

L’adesione al piano Full offre la visione di tutti gli sport inclusi nell’offerta DAZN: dalla Serie A alla Serie B, passando per LaLiga, Jupiler Pro League, la Liga Portugal Betclic e la Serie A Women, oltre ai canali Eurosport, i campionati italiani di pallavolo maschile (Superlega) e femminile (Serie A1 Tigotà) più la CEV Volleyball Champions League.

Per approfittare della promo DAZN in corso è sufficiente collegarsi alla pagina di benvenuto della piattaforma streaming e selezionare uno dei due piani in offerta.