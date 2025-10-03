 DAZN Full e MyClubPass sono in offerta fino al 5 ottobre
Particolarmente interessante la promo relativa al pass che consente di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore.
Particolarmente interessante la promo relativa al pass che consente di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore.

La nuova stagione di Serie A inizia ad entrare nel vivo. Per l’occasione, DAZN ha lanciato un’offerta allettante sia sul piano Full annuale che su MyClubPass, grazie al quale è possibile vedere tutte le partite della propria squadra del cuore: sul piano Full, che comprende tutte le partite di Serie A Enilive, è attivo uno sconto complessivo di 60 euro in un anno, invece MyClubPass è disponibile al prezzo scontato di 19,99 euro al mese invece di 29,99 euro, per un risparmio di 120 euro in 12 mesi. L’attuale promozione è valida fino al 5 ottobre.

La nuova promozione di DAZN

Per quanti ad inizio stagione hanno rinviato l’acquisto del pass Full annuale e di MyClubPass augurandosi l’arrivo di valide offerte nelle settimane successive, quel momento sembra essere arrivato: DAZN Full – Annuale, il cui prezzo di listino è pari a 34,99 euro al mese per 12 mesi, è ora disponibile a 29,99 euro al mese, mentre MyClubPass gode di uno sconto ancora maggiore, essendo in offerta a 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro.

Con il pacchetto MYClubPass gli utenti hanno accesso a tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore, agli highlights di tutti i match di campionato, oltre a contenuti e approfondimenti sulla squadra scelta al momento della sottoscrizione del pass. L’offerta in corso, lo ricordiamo, è valida per 12 mesi e prevede un risparmio complessivo di 120 euro.

L’adesione al piano Full offre la visione di tutti gli sport inclusi nell’offerta DAZN: dalla Serie A alla Serie B, passando per LaLiga, Jupiler Pro League, la Liga Portugal Betclic e la Serie A Women, oltre ai canali Eurosport, i campionati italiani di pallavolo maschile (Superlega) e femminile (Serie A1 Tigotà) più la CEV Volleyball Champions League.

Per approfittare della promo DAZN in corso è sufficiente collegarsi alla pagina di benvenuto della piattaforma streaming e selezionare uno dei due piani in offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 ott 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
3 ott 2025
