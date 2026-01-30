Giovani, questa è per voi: DAZN Full Mobile in sconto

DAZN è già da tempo partner della Carta Nazionale Giovani. La collaborazione si rafforza ora con il lancio di una nuova agevolazione pensata per tutti coloro di età compresa tra i 18 e i 35 anni: riguarda la possibilità di attivare il nuovo piano Full Mobile (fino al 10 febbraio 2026) a 19,99 euro al mese. È quello accessibile solo ed esclusivamente da smartphone.

Il piano DAZN Full Mobile e la Carta Nazionale Giovani

Una volta attivato, si rinnoverà ogni mese. In ogni momento sarà comunque possibile eseguire il recesso. È un’offerta pensa per un pubblico che preferisce seguire le partite e gli eventi sportivi della piattaforma in streaming sul display del telefono, anche in mobilità, anziché sulla TV di casa. Questo il commento di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

Sostenere i giovani significa capire come cambia il loro modo di seguire lo sport. Per questo abbiamo rinnovato anche per il 2026 la nostra collaborazione con Carta Giovani Nazionale e abbiamo lanciato un abbonamento dedicato a loro, pensato per essere fruito esclusivamente da smartphone, il dispositivo che usano di più. Vogliamo offrire a ragazze e ragazzi un’esperienza sportiva, costruita intorno al live streaming, legale, accessibile e completamente in linea con le loro abitudini digitali.

I contenuti inclusi sono davvero tanti: Serie A, Serie B, Serie A Women, Milan TV, Inter TV, Juventus TV, LaLiga, Liga Portugal, Emirates FA Cup, Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, NFL, tennis, ciclismo, UFC, sport invernali con i canali Eurosport 1 e 2, boxe, pallavolo, basket e tanto altro.

È possibile richiedere la Carta Nazionale Giovani direttamente nell’app IO (guada la nostra guida) o dal sito ufficiale. Una volta fatto, l’offerta per il piano Full Mobile di DAZN sarà all’interno della piattaforma. La promozione è riservata ai nuovi utenti e agli ex abbonati che al momento della sottoscrizione non hanno un abbonamento attivo.