DAZN ti regala la Gazzetta dello Sport e Sportweek

Stretta di mano annunciata tra DAZN e la Gazzetta dello Sport: tutti coloro con abbonamento attivo alla piattaforma di streaming possono accedere, gratis e ogni giorno, alla versione digitale del quotidiano sportivo. In più, ogni sabato c’è Sportweek, sempre senza alcuna spesa aggiuntiva.

La Gazzetta in regalo con DAZN: come funziona?

Il voucher per l’accesso gratuito alla Digital Edition della Rosea e del suo magazine è recapitato via email. Vale sia per chi è già abbonato sia per chi intende attivare una nuova sottoscrizione.

Potrai leggere il quotidiano in formato digitale ogni giorno su tutti i tuoi dispositivi a partire dalle 3:00 del mattino, oltre al settimanale Sportweek ogni sabato. Inoltre, avrai l’offerta completa di edizioni locali e approfondimenti settimanali.

L’iniziativa rimarrà valida fino al 30 giugno 2024, salvo ulteriori comunicazioni. Riportiamo di seguito il commento di Stefano Azzi, CEO di DAZN.

Da sempre La Gazzetta dello Sport fa parte del rituale del tifoso. Dalla pausa caffè della mattina sfogliando le notizie agli aggiornamenti del calciomercato. Quello con Gazzetta è un accordo che abbiamo fortemente voluto per rafforzare il nostro legame con i tifosi che potranno così seguire i nostri eventi sportivi e tenersi aggiornati sulle ultime notizie, in maniera semplice, con un click.

La collaborazione porterà inoltre alcuni dei contenuti pubblicati dalla redazione della Gazzetta all’interno delle applicazioni e del sito di DAZN, per aggiornamenti su formazioni, calciomercato e sui mondiali in Qatar ormai alle porte. Per tutti gli altri dettagli relativi alla promozione rimandiamo alle pagine del sito ufficiale.

