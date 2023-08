DAZN gratis per 2 mesi? Ecco come fare aprendo un conto Banca Sella

Il campionato di calcio italiano è ormai alle porte e la voglia di seguire la propria squadra del cuore nella nuova ed entusiasmante stagione sale.

E perché accontentarsi della sola serie A?

DAZN offre anche serie B, la UEFA Europa League e la Liga spagnola. Per chi è sportivo a 360 gradi, poi, è possibile seguire anche tutto il meglio del basket italiano ed europeo, con l’Eurolega, l’Eurocup e la NFL.

Un’idea allettante, tanto più che, grazie a Banca Sella, è possibile ottenere 2 mesi GRATIS di questo servizio.

Richiedendo online l’apertura del conto entro il 30 settembre e accreditando lo stipendio entro il 31 ottobre, è possibile infatti usufruire di un abbonamento DAZN Standard per 2 mesi senza alcun tipo di spesa aggiuntiva.

Un’opportunità più che interessante, che si va ad aggiungere ai tanti altri vantaggi legati al Conto Start di Banca Sella.

Conto Start di Banca Sella: l’abbonamento DAZN e tutti gli altri vantaggi

Il conto corrente proposto da Banca sella include una carta di debito e la possibilità, attraverso una singola app, di gestire tutte le proprie finanze (inclusi i conti di altri istituti bancari).

Sotto il punto di vista dell’operatività, il conto Start offre prelievi gratuiti da ATM Sella senza limiti oltre a bonifici online (in Italia e in altri paesi SEE) senza costi o limitazioni di sorta. Altri servizi a dir poco interessanti sono il salvadanaio digitale e un’apposita sezione nell’app per seguire le statistiche e il monitoraggio delle spese.

Proprio il software, disponibile su piattaforme Android, iOS e Huawei, offre il massimo dell’operatività online, attraverso un’interfaccia amichevole e alla portata anche di chi non ha dimestichezza con la tecnologia.

Quanto costa Conto Sella Start?

Qui arriva il bello: i primi 3 mesi sono GRATIS e, dopo questa fase, il conto costa appena 1,5 euro al mese.

Tenendo conto dell’assenza di costi per quanto riguarda prelievi, bonifici e soprattutto i 2 mesi GRATIS di DAZN è facile intuire come questo canone sia più che vantaggioso.

