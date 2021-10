DAZN porta il nuovo format I Love Mondays su Twitch

I retroscena del turno di Serie A, le analisi post-partita e molto altro ancora: è quanto prevede il format I Love Mondays di DAZN, in onda anche su Twitch attraverso il canale della piattaforma.

I Love Mondays di DAZN, anche su Twitch

L'appuntamento con la diretta è fissata per le ore 19:15 del lunedì, così da arrivare giusti giusti all'ultimo posticipo del turno di campionato. Un'oretta in compagnia di protagonisti, azioni e situazioni raccontate da chi nella squadra di DAZN ha visto tutto dal vivo, con i propri occhi.

