DAZN: streaming in full HD da novembre?

Durante l'ultima giornata non ci sono stati problemi particolarmente gravi, come quelli segnalati da numerosi utenti all'inizio della stagione. Anche il Presidente della Lega Serie A ha confermato che la qualità dello streaming è migliorata. In base alle informazioni ricevute dal sito DDay.it, DAZN sarebbe pronta al passo successivo, ovvero alla trasmissione delle partite in full HD.

Streaming a 1080p entro novembre?

Attualmente DAZN utilizza la codifica MPEG-4 per trasmettere le partite alla risoluzione HD (720p) con un bitrate massimo di circa 6 Mbps. Chiaramente si tratta di un passo indietro rispetto alla trasmissione via satellite dell'anno scorso (il flusso video di Sky Italia era a risoluzione 1080i o 4K). Sembra però che la qualità verrà migliorata a partire dal mese di novembre (non ci sono ancora comunicazioni ufficiali).

L'ipotesi più probabile è l'avvio dello streaming a 1080p con la 13esima giornata del 20/21/22 novembre o con la successiva giornata del 26/27/28 novembre. Il bitrate dovrebbe essere di circa 8 Mbps, ma la novità riguarderà solo TV e set-top box (inclusi console e Fire TV Stick). Gli utenti che non hanno una connessione sufficientemente veloce e quelli che usano l'app mobile rimarranno a 720p. Invariata la codifica (MPEG-4), in quanto il player di DAZN non supporta HEVC su tutte le piattaforme.

Il passaggio alla risoluzione full HD dovrebbe rispondere alle richieste della Lega Serie A e di AGCOM. Resta da vedere il risultato effettivo “sul campo”. Meglio avere uno streaming a 720p con elevato bitrate che uno streaming a 1080p con basso bitrate.