 DAZN: il piano Full è in offerta a 29,99 euro al mese per 6 mesi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

DAZN: il piano Full è in offerta a 29,99 euro al mese per 6 mesi

L'offerta non prevede vincoli e consente di guardare tutto lo sport di DAZN, tra cui Serie A, Australian Open e Olimpiadi.
DAZN: il piano Full è in offerta a 29,99 euro al mese per 6 mesi
Entertainment Sport
L'offerta non prevede vincoli e consente di guardare tutto lo sport di DAZN, tra cui Serie A, Australian Open e Olimpiadi.
DAZN

Il 2026 di DAZN si è aperto con una nuova offerta: il piano Full mensile è attivabile fino al 12 gennaio al prezzo scontato di 29,99 euro al mese per 6 mesi anziché 44,99 euro, per un risparmio di 90 euro. Al termine del periodo promozionale l’abbonamento si rinnoverà alle condizioni vigenti in quel momento, a meno che non si scelga di disdire.

Disdetta che è possibile in qualsiasi momento durante i sei mesi scontati, con un preavviso di 30 giorni, dal momento che si tratta di un’offerta senza vincoli. Tornando alla promo, il piano DAZN Full dà accesso all’intera programmazione sportiva della piattaforma streaming, che oltre alla Serie A include anche l’Australian Open e le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Pagina offerta DAZN

dazn offerta full mensile

Questa domenica c’è Inter-Napoli

Un ulteriore incentivo per attivare l’offerta è dato dalla sfida scudetto di questa domenica tra Inter e Napoli, posticipo della 20^ giornata di Serie A. Con una vittoria gli uomini di Chivu si renderebbero autori della prima vera fuga di questa stagione, i campioni d’Italia sono invece costretti a fare risultato dopo il mezzo passo falso del turno infrasettimanale contro l’Hellas Verona.

Inter-Napoli è dunque una delle partite più importanti di tutta la stagione, ma questa giornata di campionato sarà importante anche in ottica Europa: sabato pomeriggio, infatti, andrà in scena il big match Como-Bologna, seguito qualche ora più tardi dall’incontro dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo, senza trascurare infine l’anticipo serale Atalanta-Torino in programma a Bergamo.

Domenica, inoltre, non c’è solo la sfida scudetto di San Siro: alle ore 15, a Firenze, i padroni di casa ospiteranno il Milan, attuale seconda forza del campionato, con gli uomini di Massimiliano Allegri pronti a riscattare il deludente pareggio interno contro il Genoa di giovedì. Infine, lunedì sera chiuderà il programma della 20^ giornata il match di Torino tra la Juventus e la Cremonese.

Pagina offerta DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

FIFA World Cup 2026: avatar 3D con tecnologia Lenovo

FIFA World Cup 2026: avatar 3D con tecnologia Lenovo
DAZN Full oggi lo attivi a soli 30€ anziché 50€

DAZN Full oggi lo attivi a soli 30€ anziché 50€
Serie A, le partite del 2 e 3 gennaio: ecco il programma di DAZN

Serie A, le partite del 2 e 3 gennaio: ecco il programma di DAZN
Calcio e pirateria: Premier League chiama in causa Cloudflare

Calcio e pirateria: Premier League chiama in causa Cloudflare
FIFA World Cup 2026: avatar 3D con tecnologia Lenovo

FIFA World Cup 2026: avatar 3D con tecnologia Lenovo
DAZN Full oggi lo attivi a soli 30€ anziché 50€

DAZN Full oggi lo attivi a soli 30€ anziché 50€
Serie A, le partite del 2 e 3 gennaio: ecco il programma di DAZN

Serie A, le partite del 2 e 3 gennaio: ecco il programma di DAZN
Calcio e pirateria: Premier League chiama in causa Cloudflare

Calcio e pirateria: Premier League chiama in causa Cloudflare
Federico Pisanu
Pubblicato il
10 gen 2026
Link copiato negli appunti