DAZN: il piano Full è in offerta a 29,99 euro al mese per 6 mesi

Il 2026 di DAZN si è aperto con una nuova offerta: il piano Full mensile è attivabile fino al 12 gennaio al prezzo scontato di 29,99 euro al mese per 6 mesi anziché 44,99 euro, per un risparmio di 90 euro. Al termine del periodo promozionale l’abbonamento si rinnoverà alle condizioni vigenti in quel momento, a meno che non si scelga di disdire.

Disdetta che è possibile in qualsiasi momento durante i sei mesi scontati, con un preavviso di 30 giorni, dal momento che si tratta di un’offerta senza vincoli. Tornando alla promo, il piano DAZN Full dà accesso all’intera programmazione sportiva della piattaforma streaming, che oltre alla Serie A include anche l’Australian Open e le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Questa domenica c’è Inter-Napoli

Un ulteriore incentivo per attivare l’offerta è dato dalla sfida scudetto di questa domenica tra Inter e Napoli, posticipo della 20^ giornata di Serie A. Con una vittoria gli uomini di Chivu si renderebbero autori della prima vera fuga di questa stagione, i campioni d’Italia sono invece costretti a fare risultato dopo il mezzo passo falso del turno infrasettimanale contro l’Hellas Verona.

Inter-Napoli è dunque una delle partite più importanti di tutta la stagione, ma questa giornata di campionato sarà importante anche in ottica Europa: sabato pomeriggio, infatti, andrà in scena il big match Como-Bologna, seguito qualche ora più tardi dall’incontro dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo, senza trascurare infine l’anticipo serale Atalanta-Torino in programma a Bergamo.

Domenica, inoltre, non c’è solo la sfida scudetto di San Siro: alle ore 15, a Firenze, i padroni di casa ospiteranno il Milan, attuale seconda forza del campionato, con gli uomini di Massimiliano Allegri pronti a riscattare il deludente pareggio interno contro il Genoa di giovedì. Infine, lunedì sera chiuderà il programma della 20^ giornata il match di Torino tra la Juventus e la Cremonese.