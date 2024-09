DAZN: il piano Standard è in offerta a 19,90 euro al mese per 3 mesi

Fino a questa domenica gli appassionati di calcio potranno attivare il piano Standard di DAZN in offerta a 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi invece di 34,99 euro. Tra le altre cose, la promozione coincide con un weekend ricco di big match, dato che sabato alle ore 18:00 si disputerà la super sfida tra Juventus e Napoli, mentre per il posticipo serale di domenica andrà in scena il derby di Milano tra Inter e Milan.

Al termine dei primi tre mesi promozionali, il piano tornerà a costare 34,99 euro al mese. L’offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale DAZN.

Il piano Standard di DAZN in offerta a 19,90 euro al mese per 3 mesi

Con il piano Standard di DAZN è possibile vedere tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga spagnola e il meglio della Liga Portugal Betclic, a cui si aggiungono la Serie A e la Champions League femminile. Per gli appassionati di basket, questo piano include anche la massima divisione del campionato italiano. l’Eurolega, l’Europcup la Basket Champions League. Spazio poi per il volley, con gli incontri della Superlega maschile, la Serie A1 femminile e il Campionato Mondiale. Non mancano infine la boxe e una selezione di incontri della più grande lega professionistica di football americano (NFL).

In aggiunta a tutto questo, il piano Standard della piattaforma streaming DAZN aggiunge anche la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, con il grande tennis, il ciclismo e gli sport invernali.

Per aderire all’offerta di DAZN, così da risparmiare 45 euro nell’arco di tre mesi rispetto al prezzo di listino del piano Standard, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale DAZN. La promozione termina alle ore 23:59 di domenica.