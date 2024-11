DAZN: la Serie A del Goal Pass in offerta a 7,90 euro al mese

In occasione del Black Friday, la piattaforma streaming DAZN ha lanciato una serie di offerte su tutti i piani in listino. Tra le più interessanti si annovera quella per il Goal Pass, disponibile a partire da 7,90 euro al mese per i primi 3 mesi. Goal Pass, lo ricordiamo, è il piano che include tre partite di Serie A per ogni turno, più tutta la Serie B, il campionato di Liga spagnola e il meglio della Liga Portugal Betclic.

Le offerte in corso disponibili sul sito ufficiale di DAZN sono valide fino all’8 dicembre.

DAZN Black Friday: tutte le offerte in corso

Di seguito proponiamo un riepilogo con le offerte sui piani annuali (con vincolo di 12 mesi), mensili (senza vincolo) e annuali con pagamento anticipato in un’unica soluzione di DAZN Start, Goal Pass, Standard e Plus.

DAZN START

piano annuale con permanenza di 12 mesi : 5,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 11,99 euro al mese

: 5,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 11,99 euro al mese piano mensile senza vincoli : 7,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 14,99 euro al mese

: 7,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 14,99 euro al mese piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione: 69 euro invece di 99 euro (anche in 3 rate senza interessi da 23 euro con Klarna)

Il piano Start include:

basket : Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, FIBA Eurobasket 2025 e FIBA Women’s Eurocup 2025

: Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, FIBA Eurobasket 2025 e FIBA Women’s Eurocup 2025 volley : Serie A femminile, Superlega, Mondiale per club (partite delle squadre italiane), match della Nazionale italiana ai Mondiali e alla VNL

: Serie A femminile, Superlega, Mondiale per club (partite delle squadre italiane), match della Nazionale italiana ai Mondiali e alla VNL calcio : UEFA Women’s Champions League

: UEFA Women’s Champions League altri sport: una selezione di partite di NFL, UFC, Matchroom e il meglio della boxe italiana

DAZN GOAL PASS

piano annuale con permanenza di 12 mesi : 7,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 13,99 euro al mese

: 7,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 13,99 euro al mese piano mensile senza vincoli : 9,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 19,99 euro al mese

: 9,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 19,99 euro al mese piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione: 89 euro invece di 129 euro (anche in 3 rate senza interessi da 29,66 euro al mese con Klarna)

Il piano Goal Pass include:

calcio: 3 partite di Serie A per ogni turno, tutta la Serie B, la Liga spagnola, la Liga Portugal Betclic, la Serie A e la UEFA Women’s Champions League

DAZN STANDARD

piano annuale con permanenza di 12 mesi : 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 34,99 euro

: 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 34,99 euro piano mensile senza vincoli : 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 44,99 euro al mese

: 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 44,99 euro al mese piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione: 259 euro invece di 359 euro (anche in 3 rate senza interessi da 86,33 euro al mese con Klarna)

Il piano Standard include:

calcio : tutta la Serie A, la Serie B, la Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Serie A femminile, la UEFA Women’s Champions League

: tutta la Serie A, la Serie B, la Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Serie A femminile, la UEFA Women’s Champions League i contenuti del piano Start

la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2

DAZN PLUS

piano annuale con permanenza di 12 mesi : 24,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 59,99 euro al mese

: 24,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 59,99 euro al mese piano mensile senza vincoli : 29,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 69,99 euro al mese

: 29,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 69,99 euro al mese piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione: 399 euro invece di 599 euro (anche in 3 rate senza interessi da 133 euro al mese con Klarna)

Il piano Plus include:

tutti i contenuti di DAZN Standard più la possibilità di vedere le partite in contemporanea su due reti domestiche diverse