DAZN: l'offerta a 19,90 euro al mese per 3 mesi termina domenica

Questa settimana DAZN ha lanciato a sorpresa un’interessante promozione sul piano Standard, offrendo l’abbonamento annuale con vincolo di 12 mesi al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 3 mesi, con rinnovo a 34,99 euro a partire dal quarto mese in avanti. In offerta anche il piano mensile senza vincoli, disponibile a 24,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 44,99 euro nei mesi successivi in caso di rinnovo. La promozione termina tra due giorni, domenica 22 settembre.

DAZN Standard: piano annuale in promozione a 19,90 euro al mese per 3 mesi

Il lancio dell’offerta non è casuale. Questo fine settimana, infatti, è in programma uno dei turni di Serie A più spettacolari di tutto il girone d’andata. Si comincia sabato pomeriggio, quando alle 18 a Torino andrà in scena il big match Juventus-Napoli, con il ritorno di Antonio Conte allo Juventus Stadium da allenatore degli azzurri. Domenica sera, invece, i riflettori si sposteranno su Milano, dove alle 20:45 avrà inizio il derby Inter-Milan, dal cui risultato finale dipende la permanenza in panchina del nuovo allenatore rossonero Paulo Fonseca.

Il piano DAZN Standard include tutta la Serie A Enilive da qui fino al 2029. In più comprende anche tutta la Serie B, la Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Serie A femminile e la UEFA Women’s Champions League.

Questo per quanto riguarda il calcio, mentre il resto dell’offerta sportiva è completato da basket (UnipolSai maschile, Eurolega, Eurocup e Basket Champions League), volley (SuperLega maschile, Serie A1 femminile, Mondiale per Club, partite della Nazionale maschile e femminile nella VNL e ai prossimi Campionati del Mondo), boxe, NFL (una selezione delle migliori partite) e diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Per aderire all’offerta DAZN sul piano Standard è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale. La promozione scade questa domenica.