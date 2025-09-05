 DAZN MyClubPass: l'offerta per attivarlo è stata estesa
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

DAZN MyClubPass: l'offerta per attivarlo è stata estesa

C'è ancora tempo per attivare DAZN MyClubPass con cui vedere solo le partite della tua squadra del cuore.
DAZN MyClubPass: l'offerta per attivarlo è stata estesa
Entertainment Sport
C'è ancora tempo per attivare DAZN MyClubPass con cui vedere solo le partite della tua squadra del cuore.

DAZN ha esteso la possibilità di attivare MyClubPass, il piano di abbonamento che permette di guardare soltanto le partite della propria squadra del cuore di Serie A. Inizialmente previsto con scadenza entro il 31 agosto, ora è possibile ancora attivarlo addirittura entro il 5 ottobre. Il prezzo è sempre lo stesso: 29,99 euro al mese per avere tutte le partite della squadra scelta, gli highlights di tutti gli altri match e contenuti e approfondimenti sulla propria squadra.

Attiva l’abbonamento DAZN

DAZN MyClubPass scelta

Naturalmente, restano valide le opzioni alternative e tradizionali: come DAZN Goal che, a partire da 13,99 euro al mese, include 3 partite su 10 a giornata di Serie A, tutta la Serie B, la Liga Spagnola, il meglio del campionato di calcio portoghese e belga oltre alla Serie A femminile.

DAZN Full, invece, a partire da 34,99 euro mensili offre l’accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma con la possibilità di sfruttare l’abbonamento simultaneamente su una rete domestica. Il pacchetto Family da 59,99 euro al mese, è interessante da dividere magari con un amico vista la possibilità di vederlo anche su reti diverse.

Attiva l’abbonamento DAZN

Da sottolineare infine il DAZN Sports che, a partire da 11,99 euro al mese, garantisce l’accesso a contenuti sportivi extra calcistici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

US Open: come vedere Sinner-Auger Aliassime in streaming

US Open: come vedere Sinner-Auger Aliassime in streaming
Dove vedere Italia-Estonia in TV e in streaming anche all'estero

Dove vedere Italia-Estonia in TV e in streaming anche all'estero
Tutto il calcio di Sky con Serie A e C a 15,90€ al mese: ecco la promo

Tutto il calcio di Sky con Serie A e C a 15,90€ al mese: ecco la promo
Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming

Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming
US Open: come vedere Sinner-Auger Aliassime in streaming

US Open: come vedere Sinner-Auger Aliassime in streaming
Dove vedere Italia-Estonia in TV e in streaming anche all'estero

Dove vedere Italia-Estonia in TV e in streaming anche all'estero
Tutto il calcio di Sky con Serie A e C a 15,90€ al mese: ecco la promo

Tutto il calcio di Sky con Serie A e C a 15,90€ al mese: ecco la promo
Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming

Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
5 set 2025
Link copiato negli appunti