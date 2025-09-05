DAZN MyClubPass: l'offerta per attivarlo è stata estesa

DAZN ha esteso la possibilità di attivare MyClubPass, il piano di abbonamento che permette di guardare soltanto le partite della propria squadra del cuore di Serie A. Inizialmente previsto con scadenza entro il 31 agosto, ora è possibile ancora attivarlo addirittura entro il 5 ottobre. Il prezzo è sempre lo stesso: 29,99 euro al mese per avere tutte le partite della squadra scelta, gli highlights di tutti gli altri match e contenuti e approfondimenti sulla propria squadra.

Naturalmente, restano valide le opzioni alternative e tradizionali: come DAZN Goal che, a partire da 13,99 euro al mese, include 3 partite su 10 a giornata di Serie A, tutta la Serie B, la Liga Spagnola, il meglio del campionato di calcio portoghese e belga oltre alla Serie A femminile.

DAZN Full, invece, a partire da 34,99 euro mensili offre l’accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma con la possibilità di sfruttare l’abbonamento simultaneamente su una rete domestica. Il pacchetto Family da 59,99 euro al mese, è interessante da dividere magari con un amico vista la possibilità di vederlo anche su reti diverse.

Da sottolineare infine il DAZN Sports che, a partire da 11,99 euro al mese, garantisce l’accesso a contenuti sportivi extra calcistici.