DAZN in touchdown: accordo di 10 anni con la NFL

Quando mancano ormai pochi giorni al Super Bowl LVII che metterà di fronte Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, DAZN va in touchdown e annuncia un accordo dalla durata decennale con la NFL. La partnership consentirà agli appassionati di football americano nel mondo di seguire tutti gli incontri della regular season e quelli della postseason, a partire dalla stagione 2023

Oltre il Super Bowl LVII: tutta la NFL su DAZN

Accadrà grazie al Game Pass International (NFL GPI), che sarà reso disponibile attraverso l’app DAZN come abbonamento a sé stante oppure in aggiunta a una sottoscrizione già attiva. Di seguito le parole di Shay Segev, CEO di DAZN Group, riportate nel comunicato stampa giunto in redazione.

La NFL è la più importante media property sportiva e DAZN non può che essere incredibilmente entusiasta di esser stata scelta come partner internazionale. DAZN è l’unica azienda che si concentra esclusivamente sull’offrire agli appassionati di sport di tutto il mondo la miglior fruizione digitale possibile. Sono perciò sicuro che riusciremo a offrire un’esperienza senza precedenti ai fan della NFL in tutto il mondo, aiutando al contempo la Lega a creare una nuova fanbase, coinvolgendo anche nuovi mercati in quel fenomeno sportivo che è la NFL. Non vediamo l’ora di portare ai nostri clienti tutta la forza, la passione e l’entusiasmo per cui la NFL è famosa, mentre continuiamo a perseguire l’obiettivo di diventare la principale destinazione sportiva a livello globale per tutti i tifosi.

Ricordiamo che la piattaforma già ospita una sezione dedicata al football americano che include il canale NFL Network e che lunedì prossimo trasmetterà l’incontro Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles, il Super Bowl LVII, l’evento sportivo più seguito al mondo, in diretta dallo State Farm Stadium di Glendale (Arizona). Una curiosità: per la prima volta nella storia, due fratelli prenderanno parte al match con divise differenti: si tratta Travis Kelce (in campo con i Chiefs) e Jason Kelce (nella rosa degli Eagles). Sarà inoltre una prima assoluta per una finalissima con due quarterback titolari afroamericani: Patrick Mahomes (per i Chiefs) e Jalen Hurts (tra gli Eagles). Infine, la protagonista dell’halftime show sarà Rihanna.

Chiudiamo con il commento di Roger Goodell, commissario della National Football League.

La crescita della NFL a livello globale è una priorità strategica fondamentale per la Lega e i nostri 32 club. Siamo entusiasti di collaborare con DAZN per aumentare il nostro impegno. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere le nostre partite disponibili al maggior numero possibile di fan, e siamo certi che l’innovativa tecnologia di visione di DAZN soddisferà al meglio i milioni di spettatori in tutto il mondo, coinvolgendo anche una nuova generazione di fan internazionali.

