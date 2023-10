Pay-per-view su DAZN in Italia: il primo evento

Lo scorso anno, DAZN ha lanciato la formula Pay-per-view nei territori di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Irlanda. Ora tocca anche all’Italia. L’annuncio è appena giunto dalla piattaforma, che ha già reso noto quale sarà il primo evento accessibile con questa modalità: l’incontro KSI vs Tommy Fury in programma per sabato 14 ottobre.

KSI vs Fury, il primo evento Pay-per-view di DAZN

Il match, già sold out da tempo e trasmesso in diretta streaming dalla AO Arena di Manchester, vedrà salire sul ring il boxer e youtuber e il pugile professionista. Questa la descrizione.

Doppio evento memorabile alla AO Arena di Manchester: lo youtuber KSI sfida Tommy Fury, fratellastro del “Gypsy King” Tyson Fury e con il favore dei pronostici dalla sua, dopo che a febbraio ha sconfitto un’altra star del web, Jake Paul. Nel secondo main event della serata tocca invece al fratello di Jake, Logan, che incrocerà i guantoni con Dillon Danis, volto noto delle MMA. Come finirà? Segui il meglio della boxe su DAZN!

Quanto cosa? L’acquisto degli eventi Pay-per-view può essere effettuato nell’apposita sezione all’interno del proprio account (alla voce “Servizi aggiuntivi”). Per l’incontro tra KSI e Tommy Fury è stato fissato un prezzo di 9,99 euro.

Rimane da capire come eventualmente la piattaforma sceglierà di applicare la formula ad altri sport (nel comunicato ufficiale leggiamo Si partirà quindi con alcuni match di boxe, per poi sviluppare in futuro un’esperienza di visione sempre più flessibile ). Intanto, è già stato specificato che in questa fase iniziale, l’acquisto degli eventi in Pay-per-view è disponibile solo per chi ha già attivato un abbonamento . Chiudiamo con le parole di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

L’introduzione della funzionalità Pay-per-view anche in Italia, seppure in fase iniziale, rappresenta un’opportunità per far avvicinare sempre più tifosi a eventi e competizioni sportive selezionate, in maniera flessibile.

