DAZN regala la Champions League di Infinity+

Lo spettacolo della Champions League in streaming con un abbonamento a DAZN: come è possibile? È tutto merito della nuova promozione lanciata dalla piattaforma, che offre tre mesi di Infinity+ gratis a tutti coloro che attivano il piano STANDARD o PLUS. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo, poiché rimarrà valida solo per pochi giorni, più precisamente fino a mercoledì 8 novembre.

La Champions su Infinity+, gratis con DAZN

La più importante delle competizioni europee sta per tornare con le italiane impegnate nel quarto turno del girone di qualificazione. Le partite trasmesse la prossima settimana dalla piattaforma saranno Milan-PSG che vedrà il ritorno di Donnarumma a San Siro, Lazio-Feyenoord decisiva per la qualificazione dei biancocelesti e Napoli-Union Berlino nella cornice sempre suggestiva del Diego Armando Maradona. Le potrai vedere tutte su Infinity+ con la promozione in corso.

Ovviamente, DAZN STANDARD o PLUS sono le sottoscrizioni che includono tutte le gare della Serie A, ma anche della Serie B, i match de LaLiga spagnola, della Liga Portugal e molto altro ancora. Il catalogo tende una mano anche agli appassionati di tennis, basket e del football americano della NFL.

Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è scegliere tra DAZN STANDARD e PLUS. Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata.

Ricapitolando, scegliendo di attivare un abbonamento a una di queste due formule di DAZN, entro l’8 novembre, si otterrà anche l’accesso gratuito per tre mesi al servizio Infinity+ di Mediaset dove sarà possibile vedere tre partite delle italiane impegnate in Champions League per ogni giornata, ma non solo. La piattaforma include anche centinaia di film e serie TV da guardare su qualsiasi dispositivo, inclusa un’anteprima dal cinema ogni settimana: questa volta tocca a Evil Dead Rise.

