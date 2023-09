Tutta la Serie A in streaming su DAZN: un mese a 9,99€

Grande offerta proposta da DAZN agli appassionati del calcio nostrano: solo per pochi giorni è possibile attivare il piano START e guardare in streaming tutte le partite della Serie A, fino alla fine di ottobre, al prezzo di soli 9,99 euro. È possibile approfittarne fino a lunedì 2 ottobre.

DAZN START con la Serie A in streaming: attivala subito

Come fare? È davvero molto semplice: non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata sulla piattaforma e selezionare l’opzione desiderata tra quelle proposte, come visibile nell’immagine qui sotto. Dopo aver effettuato il pagamento, si sarà pronti a immergersi nella visione. Alcuni dei big match in programma sono Milan-Lazio (sabato 30 settembre), Atalanta-Juventus (domenica 1 ottobre), Juventus-Torino (sabato 7 ottobre), Milan-Juventus (domenica 22 ottobre), Napoli-Milan (domenica 29 ottobre) e Inter-Roma (domenica 29 ottobre).

Il piano DAZN START include anche il meglio del basket italiano ed europeo (compresa la Turkish Airlines Euroleague), una selezione di sfide del campionato NFL, gli incontri del circuito UFC e molto altro ancora. Permette inoltre di registrare fino a quattro dispositivi (tra i quali smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali ecc.) e di effettuare la visione su un massimo di due in contemporanea, connessi alla stessa rete Internet.

Con la Serie A che sta finalmente per entrare nel vivo, dopo le prime giornate che hanno già delineato obiettivi e prospettive delle 20 squadre coinvolte (le sorprese non sono fin qui mancate), è tempo di decretare i primi verdetti sul campo. Per non perdere nemmeno una delle partite in programma, guardandole tutte in streaming, dieci su dieci in ogni turno, approfitta subito dell’offerta speciale di DAZN START e assicurati un mese di grande intrattenimento sportivo sulla piattaforma. Ricorda: c’è tempo solo fino a lunedì 2 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.