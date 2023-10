DAZN STANDARD con la Serie A a metà prezzo: ultime ore

Mancano poche ore alla scadenza dell’offerta a 19,90 euro mese che permette di attivare un abbonamento a DAZN STANDARD, per tre mesi, approfittando di un forte risparmio. Il prezzo è infatti meno della metà rispetto a quello di listino (40,90 euro) e il piano include tutte le partite della Serie A in streaming, da guardare su qualsiasi dispositivo.

Tutta la Serie A in streaming: offerta DAZN a 19,90€

All’orizzonte, tra pochi giorni, toccherà a due big match del campionato come Napoli-Milan e Inter-Roma. Entrambi saranno trasmessi in diretta esclusiva dalla piattaforma, con telecronaca in italiano, analisi, approfondimenti, interviste e collegamenti da bordocampo. Il torneo sta per entrare nella sua fase più calda, quella che porterà ad assegnare il titolo di Campione d’Inverno: in lizza tutte le big, con tre squadre in altrettanti punti a guidare la classifica e la sorpresa della Fiorentina fin qui capace di mettersi alle spalle Napoli, Atalanta, Roma e Lazio.

Vale la pena sottolineare che il piano DAZN STANDARD non include solo tutte le partite della Serie A, ma anche quelle della Serie B, le sfide de LaLiga spagnola, le migliori della Liga Portugal e le competizioni europee di Europa League e Conference League. Oltre al calcio, il catalogo copre anche gli eventi di basket, tennis, boxe, UFC, rugby, NFL e molto altro.

La formula permette di registrare fino a un massimo di sei dispositivi e di eseguire due streaming in contemporanea, purché dalla stessa rete Internet. Per conoscere altre informazioni e per l’attivazione dell’offerta è sufficiente visitare la pagina dedicata. Come anticipato in apertura, va ricordato che è possibile farlo al prezzo scontato di 19,90 euro al mese, per tre mesi, solo entro oggi (lunedì 23 ottobre), dopodiché si tornerà al nomale listino (40,90 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.