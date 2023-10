DAZN START con la Serie A da 9,99€: ultimo giorno

Scade oggi, lunedì 2 ottobre, l’offerta di DAZN START che permette di attivare un abbonamento alla piattaforma da soli 9,99 euro al mese e guardare così tutta la Serie A in streaming, fino a fine mese, senza limitazioni né alcuna spesa aggiuntiva. Rimangono dunque ancora solo poche ore per approfittarne, una grande occasione in vista di match come Napoli-Milan, Inter-Toma e Milan-Juventus.

Ultimo giorno per l’offerta DAZN START con la Serie A

L’iniziativa è stata lanciata la scorsa settimana, a sorpresa, ma per un periodo limitato. Chi vuol cogliere al volo l’occasione non deve far altro che recarsi sul sito ufficiale del servizio e selezionare l’opzione START fra le tre proposte. Il banner blu in evidenza (visibile qui sotto) conferma che, così facendo, si avrà accesso alla visione del campionato da qui al 31 ottobre, senza spese aggiuntive.

Fanno parte del piano DAZN START anche il grande basket italiano ed europeo (ci sono le gare della Turkish Airlines Euroleague), alcune spettacolari sfide del campionato NFL, gli incontri UFC e tanto altro, inclusi gli approfondimenti e le interviste. Vale inoltre la pena sottolineare che l’abbonamento consente di registrare fino a quattro dispositivi associandoli all’account (smartphone, tablet, computer, TV, lettori multimediali e così via) effettuando poi lo streaming in contemporanea su un massimo di due connessi alla stessa rete.

Abbiamo anticipato in apertura alcune delle partite più interessanti della Serie A che sarà possibile guardare approfittando dell’offerta. Eccole nel dettaglio: il derby della Mole che si disputerà tra Juventus e Torino in scena sabato 7 ottobre, il grande classico Milan-Juventus messo in calendario per domenica 22 ottobre, un incrocio nella parte alta della classifica come Napoli-Milan in scena domenica 29 ottobre e il big match Inter-Roma dello stesso giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.