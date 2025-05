SU DAZN l'ultima giornata di Serie A: ecco i match più importanti

Dopo la festa per lo scudetto del Napoli, gli appassionati di calcio si apprestano a vivere la giornata conclusiva del campionato di Serie A con gli ultimi verdetti ancora da decidere. Riflettori accesi quindi sulla lotta per il quarto posto, che vede coinvolte Juventus, Roma e Lazio, con i bianconeri di Tudor grandi favoriti per la conquista dell’ultimo piazzamento utile per la qualificazione in Champions League. Tutto ancora da decidere anche nelle retrovie: con una vittoria il Lecce si metterebbe al sicuro, per Verona e Parma è quasi fatta, mentre Empoli e Venezia non possono far altro che vincere e sperare in un passo falso delle altre squadre.

La Juventus va a Venezia, Empoli-Verona match salvezza

A 90 minuti dal termine, la Juventus ha un punto di vantaggio sulla Roma e due lunghezze di margine sulla Lazio. Per blindare il quarto posto, quindi, alla squadra bianconera basterà ottenere i tre punti sul campo del Venezia, senza preoccuparsi dei risultati delle due squadre capitoline, con i giallorossi impegnati a Torino e i biancocelesti che ospiteranno il Lecce.

Non sarà però una partita semplice per i ragazzi di Tudor, dal momento che il Venezia lotterà con il coltello tra i denti pur di non retrocedere. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha soltanto un risultato utile: la vittoria. E vincere potrebbe non bastare ai lagunari, che dovranno sperare in una sconfitta non solo del Lecce sul campo della Lazio, ma anche dell’Empoli in casa contro il Verona, in un match salvezza da dentro o fuori per la formazione toscana.

Ecco il calendario della 38^ giornata di Serie A:

Napoli-Cagliari: 2-0 (giocata venerdì)

Como-Inter: 0-2 (giocata venerdì)

Bologna-Genoa (sabato ore 18.00)

Milan-Monza (sabato ore 20.45)

Venezia-Juventus (domenica ore 20.45)

(domenica ore 20.45) Udinese-Fiorentina (domenica ore 20.45)

Atalanta-Parma (domenica ore 20.45)

(domenica ore 20.45) Lazio-Lecce (domenica ore 20.45)

(domenica ore 20.45) Torino-Roma (domenica ore 20.45)

(domenica ore 20.45) Empoli-Verona (domenica ore 20.45)