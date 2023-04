Dead Ringers: Inseparabili, guarda la serie in streaming

Uno dei classici di David Cronenberg, datato 1988, torna come remake in formato serie, è Dead Ringers: Inseparabili, disponibile da oggi per lo streaming su Prime Video. I sei episodi che compongono la prima stagione sono già tutti sulla piattaforma, visibili in modo del tutto gratuito da chi ha un abbonamento ad Amazon Prime attivo.

Guarda in streaming Dead Ringers: Inseparabili

Al centro della storia ci sono le gemelle Mantle, unite e pronte a condividere tutto, anche il desiderio di oltrepassare i confini dell’etica in ambito medico. Non anticipiamo altro per non rovinare l’esperienza, sottolineando solo che è un thriller psicologico ispirato in origine a una storia vera. Riportiamo di seguito un breve testo introduttivo condiviso dalla piattaforma e il trailer ufficiale in italiano.

Versione moderna del thriller di David Cronenberg del 1988, Dead Ringers – Inseparabili presenta Rachel Weisz nel doppio ruolo delle protagoniste Elliot e Beverly Mantle, gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e il desiderio di fare ogni cosa, incluso spingersi oltre i limiti dell’etica medica, pur di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria delle donne.

Entrambe le protagoniste sono interpretate da Rachel Weisz, affiancata da un cast di attori che include, tra gli altri, anche Michael Chernus, Britne Oldford e Poppy Liu. Il rating assegnato è 18+, dunque si tratta di una serie adatta a un pubblico di soli adulti.

Come scritto in apertura, la nuova serie Dead Ringers: Inseparabili è disponibile a partire da oggi in streaming gratis se in possesso di un abbonamento Prime, lo stesso che permette di ottenere le spedizioni gratuite su migliaia di offerte Amazon. In caso di necessità è possibile attivare i 30 giorni di prova gratuita in questo momento, senza alcuna spesa.

