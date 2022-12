Death Stranding oggi è gratis su Epic Games Store: scaricalo subito

L’ondata di regali di Natale di Epic Games Store continua per il giorno più importante con il regalo, probabilmente, più importante di tutta la stagione. Da oggi e fino a domani è possibile infatti riscattare gratuitamente Death Stranding Director’s Cut, il capolavoro di Hideo Kojima disponibile anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Death Stranding gratis su Epic Games Store: come scaricarlo

Per avere il gioco l’unica cosa che devi essere sicuro di avere è un account Epic Games Store. Se ce l’hai già ti basta effettuare l’accesso, in caso contrario l’iscrizione è totalmente gratuito.

A quel punto, apri la pagina ufficiale di Death Stranding Director’s Cut, clicca il pulsante “Ottieni” e il gioco verrà automaticamente aggiunto alla tua libreria. Poi sarai libero di scaricarlo quando vorrai: oggi, domani, tra sei mesi, tra un anno, tra cinque anni. Sì perché il titolo farà parte della tua libreria per sempre senza far parte di un abbonamento.

Death Stranding è un gioco ambientato in un mondo post-apocalittico scritto e ideato dal leggendario autore Hideo Kojima, famoso per Metal Gear Solid. Il protagonista è Sam Bridges, che parte in un viaggio per ricostruire, passo dopo passo, un mondo andato in frantumi.

Il ruolo del protagonista è interpretato da Norman Reedus, per un cast che include anche Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Lindsay Wagner. Tra le caratteristiche aggiuntive della versione PC spiccano il frame rate alto, una modalità fotografia e il supporto per monitor ultrawide.

