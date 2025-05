Debian 12.11: miglioramenti a sicurezza e stabilità

Debian 12.11 è l’ultimo aggiornamento della distribuzione Linux, che in questa versione si focalizza sul miglioramento della stabilità e della sicurezza del sistema, oltre che alla consueta correzione dei bug.

Chi mantiene sempre aggiornato il sistema tramite security.debian.org noterà un impatto minimo, poiché la maggior parte delle correzioni era già disponibile nelle precedenti versioni. Chi tuttavia non le ha ancora applicate, può farlo con Debian 12.11 che le riunisce in un unico pacchetto.

Tra le novità principali c’è l’aggiornamento del kernel Linux alla versione 6.1.137, anche se con una nota: sui sistemi AMD64 sono stati riscontrati problemi con i moduli “watchdog” e “w83977f_wdt”, a cui gli sviluppatori stanno già lavorando a una correzione per un futuro aggiornamento. Gli utenti che dipendono dall’uso queste funzionalità sono invitati a disabilitarle temporaneamente o a posticipare l’aggiornamento del kernel.

Come anticipato inizialmente, Debian 12.11 include importanti patch di sicurezza per vulnerabilità in pacchetti come haproxy, nginx, OpenSSH, OpenSSL, glib2.0 e ImageMagick, risolvendo problemi come overflow di buffer e vulnerabilità XSS in strumenti web come phpMyAdmin e Twitter Bootstrap. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti al compilatore GCC, con protezioni avanzate contro exploit di stack overflow su architetture AArch64, e ai driver grafici NVIDIA, che ora offrono maggiore compatibilità e sicurezza con i nuovi kernel.

Per aggiornare un’installazione, è sufficiente eseguire il comando “sudo apt update && sudo apt upgrade” dal terminale. Gli sviluppatori consigliano di abilitare gli aggiornamenti automatici di sicurezza per ricevere patch future senza alcun ritardo. Ulteriori dettagli sono disponibili, come al solito, nell’annuncio ufficiale e nell’elenco completo dei pacchetti aggiornati.

Gli utenti che eseguono un’installazione da zero di Debian 12.11 possono scaricare le immagini netinst, che supportano nove architetture (amd64, arm64, i386 e altre) e offrono un sistema di base personalizzabile, perfetto per server o configurazioni specifiche. Per un’esperienza pronta all’uso, sono disponibili anche immagini Live con ambienti desktop preinstallati come GNOME, KDE, LXDE, Xfce, Cinnamon e MATE, ma solo per l’architettura AMD64.