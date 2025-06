Debian 13 sarà rilasciato con KDE Plasma 6.3.5

Debian 13, nome in codice “Trixie”, si avvicina sempre di più alla sua versione finale, la quale verrà rilasciata prossimamente. Con l’annuncio di inizio marzo, gli sviluppatori hanno confermato che la nuova versione sarà rilasciata con l’ambiente desktop KDE Plasma 6.3.5, un aggiornamento importante rispetto l’attuale versione “Bookworm”, che utilizza ancora il più datato Plasma 5.27. Il pacchetto “plasma-desktop 6.3.5” è stato ufficialmente integrato nel ramo Debian Testing, che diventerà la base per Debian 13 una volta risolti gli ultimi bug.

Debian 13 aggiorna l’ambiente desktop a KDE Plasma 6.3.5

Insieme a Plasma 6.3.5, Debian 13 includerà la raccolta di applicazioni KDE Gear 25.04.2, basata sulla versione Qt 6.8.2, allo scopo di garantire un’esperienza più moderna e aggiornata. Attualmente, dal mese di maggio, Trixie si trova nella fase di congelamento dello sviluppo, l’ultima passaggio prima del rilascio ufficiale. Questa fase, che dura alcune settimane, serve a stabilizzare il sistema e assicurarne l’affidabilità, una sorta di “marchio di fabbrica” degli sviluppatori di questa distribuzione Linux.

Rispetto alla versione precedente, Debian 13 introduce numerose innovazioni, specialmente per gli utenti che utilizzano KDE. Tra i principali miglioramenti troviamo il supporto predefinito a Wayland, che offre una gestione grafica più modernizzata a differenza del vecchio X11. Inoltre, il passaggio a Qt 6 garantisce ottimizzazioni delle prestazioni e un supporto a lungo termine. L’interfaccia grafica è stata affinata con animazioni più fluide, meno disordine visivo, miglior contrasto e spaziatura nei widget, oltre a uno schema più coerente.

Il nuovo sistema di tiling delle finestre, introdotto in Plasma 6.0 e ulteriormente perfezionato in 6.3, rende la gestione dello spazio di lavoro più intuitiva. Non mancano miglioramenti all’accessibilità, con un supporto avanzato per screen reader, navigazione da tastiera e correzioni per gli utenti di tablet, oltre a una maggiore efficienza energetica e un minore consumo di risorse.

Se vi state chiedendo quando verrà rilasciata la nuova versione, saprete benissimo che, come da tradizione, Debian non segue scadenze rigide ma aderisce alla filosofia del “pronto quando è pronto”. Questo approccio garantisce il massimo della stabilità possibile, che ha reso questa distribuzione Linux una tra le più affidabili al mondo. Tuttavia, considerando la fase attuale, è ragionevole aspettarsi che il rilascio di Debian 13 avvenga entro il prossimo mese.