Debian 13 si adegua alle altre distribuzioni con tmpfs

Tmpfs è un sistema di gestione per i file temporanei molto diffuso tra le distribuzioni Linux. Questa caratteristica, che punta a migliorare sia la pulizia ma anche l’efficienza del sistema, arriverà anche su Debian 13, la prossima versione del sistema operativo basato sull’ambiente desktop Gnome.

Debian 13 introduce tmpfs per migliorare l’efficienza

Finora, la gestione dei file temporanei nel sistema operativo non ha mai incluso la pulizia automatica, a differenza di molte altre distribuzioni Linux. Le recenti discussioni che hanno interessato lo sviluppo e il lavoro su Debian 13, hanno tuttavia convenuto sull’adozione di sistemi più moderni per quanto riguarda quest’ambito, più in linea con le altre edizioni. Motivo per cui verrà adottato tmpfs, con modifiche che interesseranno principalmente le cartelle “/tmp” e “/var/tmp”.

Con questo cambiamento, la cartella “ /tmp ” verrà impostata come predefinita per l’archiviazione dei file temporanei, insieme a procedure di pulizia automatica per la cartella “/var/tmp”. Ciò comporterà l’archiviazione della cartella nella memoria RAM, in modo da velocizzare l’accesso ai file temporanei per ridurre al tempo stesso l’usura della memoria persistente.

La pulizia temporanea su Debian 13 verrà implementata attraverso un servizio dedicato, denominato systemd, che rimuove in automatico i file più vecchi di 30 giorni. Per quanto riguarda la cartella di file temporanei, il tempo si riduce a 10 giorni. Le impostazioni vengono gestite sempre tramite il servizio systemd, oppure modificando il file di configurazione ” tmpfiles.d “.

Chi tuttavia vorrà rimanere con il sistema precedente, potrà farlo facilmente attraverso le impostazioni, disabilitando le unità systemd o intervenendo nel file di configurazione ” /etc/tmpfiles.d/ “.

Con questa novità, Debian 13 si mette alla pari della maggior parte delle edizioni Linux, che hanno preferito questo sistema per gli evidenti vantaggi in termini prestazionali, specialmente in situazioni che richiedono un accesso frequente ai file e ai dati temporanei.

Debian 13, nome in codice Trixie, è previsto per l’uscita il prossimo anno, anche se non è ancora disponibile una data di rilascio ufficiale o precisa.