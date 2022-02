Decentraland: celebrato il primo matrimonio nel metaverso

Decentraland è diventato il primo mondo digitale dove è stato celebrato un matrimonio. La funzione ha avuto luogo, se così si può dire, nel famoso metaverso venerdì 4 febbraio. Si tratta della prima celebrazione che, a detta degli organizzatori, ha valenza legale anche nel mondo reale. Ovviamente questa affermazione ha sollevato non poche polemiche e correzioni. Ora concentriamoci su cosa è successo e su questa simpatica coppia di Phoneix.

Decentraland ospita il primo matrimonio tra identità digitali

In sostanza, venerdì 4 febbraio 2022, è stato celebrato il primo matrimonio tra identità digitali nel metaverso. Ad aver ospitato l’evento è stato Decentraland, uno dei mondi digitali più frequentati e famosi. Una funzione sicuramente particolare che ha visto circa 2.000 ospiti tra invitati e curiosi. Ovviamente i regali non potevano che essere NFT.

Non poteva nemmeno mancare un annuncio di tutto rispetto che, essendo la prima volta, spiegasse anche come si sarebbe svolto il primo matrimonio nel metaverso. Ecco come ha annunciato il singolare evento Decentraland:

Le identità digitali di Ryan e Candice si sposano nel Metaverso! Tutti sono invitati al PRIMO evento, mai fatto prima del matrimonio su Decentraland. Non solo questo sarà il primo per Decentraland, ma sarà il primo matrimonio che avrà luogo in qualsiasi metaverso basato su blockchain. A differenza del mondo reale, il metaverso non è limitato da vincoli fisici che limitano il tuo matrimonio perfetto. Solo nel metaverso il tuo matrimonio da sogno più sfrenato e fantasioso può diventare realtà. Vieni a festeggiare con noi e fai la storia mentre abbracciamo il futuro di Internet sul Web 3.0.

Affinché questo matrimonio avesse valenza legale la coppia di novelli sposi ha assunto il PC di Rose Law Group che ha attuato e formalizzato il primo accordo prematrimoniale statunitense registrato sulla blockchain.

Inoltre, l’invito NFT a numero limitato diventerà un pezzo forte da collezionare. Si tratta infatti del primo matrimonio celebrato in Decentraland nel metaverso.