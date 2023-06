Decoder Digitale Terrestre Fenner GX1: il futuro della TV a 19€

Perché perdere altro tempo quando con meno di 20 euro entri nel futuro della TV? Acquista ora il Decoder Digitale Terrestre Fenner GX1 a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Si tratta di un prodotto spettacolare per aggiornare il tuo vecchio televisore ai nuovi standard trasmissivi. Al momento ti permette di vedere tutti i canali con la codifica Mpeg-4, l’ultima disponibile. Successivamente avrai accesso al DVB-T2 – HEVC Main 10.

Con uno sconto del 33% oggi ti assicuri un ricevitore all’avanguardia che unisce la migliore tecnologia a semplicità di utilizzo e qualità. Senza alcun compromesso, lo colleghi al tuo vecchio televisore tramite cavo HDMI o presa SCART e inizi da subito a vedere tutte le tue trasmissioni preferite in qualità HD a 1080p. Dotato di sintonizzazione automatica, aggiorna autonomamente la lista canali alla Numerazione LCN Nazionale.

Decoder Digitale Terrestre Fenner GX1: un passo avanti a tutti

Il Decoder Digitale Terrestre Fenner Gx1 è sempre un passo avanti a tutti. Per il suo utilizzo non richiede capacità particolari e può essere installato senza alcun bisogno di tecnici o istruzioni particolari. Dotato di una praticissima porta USB sul lato sinistro della scocca, si trasforma in un ricco media player. Inoltre, puoi anche collegarlo alla rete WiFi tramite un Dongle WiFi USB per accedere al meteo e a tantissime altre possibilità di intrattenimento.

Acquista ora il Decoder Fenner GX1 a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro.

