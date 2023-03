Decoder Digitale Terrestre Humax Digimax Nano: a 24€ è un regalo

Con il Decoder Digitale Terrestre Humax Digimax Nano aggiorni il tuo vecchio televisore al nuovo standard trasmissivo con stile. Inoltre, oggi lo acquisti a soli 24 euro, invece di 37,99 euro. Questo regalo è gentilmente offerto dalle Offerte di Primavera Amazon. Una vera occasione da non perdere visto il prezzo così conveniente.

Digimax Nano ha la caratteristica di essere piccolo e compatto. Questo ti permette di installarlo direttamente dietro il TV. Infatti, è dotato di un pratico supporto regolabile a 180° che si collega direttamente alla porta SCART del tuo televisore. Oppure puoi sempre utilizzare un cavo HDMI. Resta comunque il fatto che questo decoder si nasconderà perfettamente, scomparendo alla vista.

Decoder Digitale Terrestre Digimax Nano: tutto quello che serve in un dispositivo piccolissimo

Il Decoder Digitale Terrestre Digimax Nano ha tutto quello che ti serve per ricevere i canali TV in chiaro disponibili nella tua zona. Nonostante le sue dimensioni ridotte è dotato di un potente sintonizzatore TV con sintonizzazione automatica. Inoltre, il suo telecomando 2 in 1 è universale, quindi ti permetterà di gestire sia il ricevitore che il tuo vecchio televisore, senza averne altri in giro.

Mettilo subito in carrello a soli 24 euro, anziché 37,99 euro. Ricordati che per accedere alle Offerte di Primavera Amazon devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.