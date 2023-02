Decoder Digitale Terrestre Humax: SCONTO IMMEDIATO di 10€

Scegli di accogliere il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 con un prodotto in grado di dare nuova vita al tuo vecchio televisore. Acquista il Decoder Digitale Terrestre Humax DigiMax T2 a soli 26 euro, invece di 39,99 euro.

Grazie ad Amazon ottieni uno sconto immediato di 10 euro su questo ordine. La disponibilità è immediata, ciò vuol dire che ti verrà spedito in pochissimo tempo e consegnato in 1/2 giorni. Inoltre, la consegna gratuita è un altro vantaggio incluso.

Questo dispositivo di ultima generazione è molto apprezzato dagli esperti. Di ottima qualità, è in grado di ricevere tutti i canali in chiaro, nazionali e regionali, senza problemi. Collegalo al tuo televisore tramite porta HDMI o SCART.

Decoder Digitale Terrestre Humax: in un attimo ricevi tutti i canali

Semplice da installare, l’utilizzo del Decoder Digitale Terrestre Humax DigiMax T2 è molto intuitivo. Durante la prima installazione, dovrai solo avviare la ricerca automatica dei canali. In pochi minuti otterrai la lista completa di tutti quelli disponibili.

Inoltre, verranno elencati secondo la Numerazione LCN Nazionale. Così ti sarà più facile trovarli per vedere i tuoi programmi preferiti. Con il telecomando universale 2 in 1, incluso nella confezione, potrai gestire sia il decoder che il televisore in modo semplice e pratico.

Mettilo subito in carrello a soli 26 euro, invece di 36,99 euro. Ottieni 10 euro di sconto immediato solo se sei cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

