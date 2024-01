Decoder Digitale Terrestre INVISIBILE a soli 19€ su eBay

Grazie al nuovo Coupon CASA24, oggi su eBay aggiorni il tuo vecchio televisore ai nuovi standard DVB-T2. A un prezzo magnifico dai nuova vita alla tua TV, pronta per ricevere tutti i canali gratuiti disponibili nella tua zona. Acquista il Decoder Digitale Terrestre Fenner GX3 a soli 19,79 euro, invece di 29,99 euro. Questo modello è definito invisibile perché si nasconde perfettamente dietro qualsiasi televisione grazie alle sue dimensioni così ridotte da stare in una mano. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Decoder Digitale Terrestre Fenner GX3: invisibile, ma potente

Il Decoder Digitale Terrestre Fenner GX3 Mini Stick, anche se invisibile perché piccolissimo, è molto potente. Lo colleghi dietro a qualsiasi televisore con il pratico cavo flessibile HDMI, incluso nella confezione, per garantirti un’installazione comoda in qualunque condizione di spazio. Grazie alla sintonizzazione automatica dei canali, una volta effettuata la prima ricerca, si aggiorna automaticamente ordinando la lista secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Inoltre, essendo dotato di una porta USB, all’occorrenza diventa un praticissimo lettore mediaplayer. Ciò significa che, collegandoci un dispositivo di archiviazione esterno come pen drive o dischi esterni, è in grado di riprodurre immagini e video su qualsiasi schermo. Grazie al telecomando con comandi per la TV hai un unico strumento per gestire sia il decoder che il televisore. Acquistalo adesso a soli 19,79 euro sfruttando il codice CASA24.

