Decoder Digitale Terrestre Leelbox: a soli 19€ è un VERO AFFARE

Approfitta di un’altra super offerta autografata Amazon. Acquista il Decoder Digitale Terrestre Leelbox a soli 19,99 euro, invece di 32,99 euro. Un prezzo decisamente interessante visto che stiamo parlando di uno dei migliori ricevitori presenti sul mercato. Dotato di un sintonizzatore TV potente, garantisce la migliore ricezione anche in condizioni di scarso segnale.

Collegando un Dongle WiFi USB o tramite cavo Ethernet è possibile collegarlo a internet per avere il meteo sempre aggiornato e l’accesso a tantissime altre applicazioni come YouTube da vedere direttamente con il tuo televisore. L’installazione è molto semplice. Ti basta collegarlo al vecchio apparecchio tramite cavo HDMI, per una risoluzione ottimale, o cavo SCART.

Decoder Digitale Terrestre Leelbox: una vera bomba per dare nuova vita al tuo TV

Grazie al Decoder Digitale Terrestre Leelbox darai nuova vita al tuo vecchio televisore altrimenti destinato alla discarica. Infatti, in pochi minuti avrai a disposizione la lista dei canali TV disponibili nella tua zona ed elencati secondo Numerazione LCN Nazionale. Questo ricevitore è dotato anche della funzione di Registrazione TV PVR Gratuita per registrare tutti i programmi che vuoi.

Mettilo nel carrello a soli 19,99 euro, anziché 32,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

