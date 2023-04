Decoder Digitale Terrestre MINUSCOLO e INVISIBILE a soli 29€

Adegua il tuo vecchio televisore al nuovo standard DVB-T2 con il Decoder Digitale Terrestre Nebari. Aggiornato alla tecnologia 2023, questo ricevitore è piccolo e compatto per essere installato dietro qualsiasi apparecchio TV. Acquistalo ora in offerta su Amazon a soli 29 euro. La disponibilità al momento è immediata, ma le scorte potrebbero terminare velocemente.

Uno dei vantaggi di questo dispositivo è che con una chiavetta WiFi è possibile connetterlo a internet per arricchire la propria offerta di intrattenimento. Dotato di cavo HDMI flessibile si collega a qualsiasi televisore, nascondendosi alla vista. Grazie al pratico telecomando universale potrai gestire tutti e due gli apparati comodamente seduto sul divano di casa.

Decoder Digitale Terrestre Nebari: tante funzionalità in un piccolo dispositivo

Il Decoder Digitale Terrestre Nebari è ricco di funzionalità. Non solo riceverai tutti i canali TV gratuiti in chiaro, ma potrai anche gestire l’accesso ai programmi per impedire che i più piccoli vedano contenuti inadatti alla loro età. Grazie al Parental Control incluso dormirai sonni tranquilli e potrai così lasciare i tuoi figli davanti al televisore senza doverli costantemente controllare.

Mettilo nel carrello a soli 29 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.