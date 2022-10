Decoder multifunzione a 18,99€: approfittane ORA

Non è necessario cambiare televisore per farsi trovare pronti all’ormai imminente appuntamento con il nuovo digitale terrestre: è sufficiente acquistare un decoder DVB-T2. Qui è dove ti segnaliamo il modello multifunzione di Leelbox disponibile oggi su Amazon al prezzo di soli 18,99 euro.

Leelbox: decoder DVB-T2 multifunzione a prezzo stracciato

Oltre a sintonizzarsi su tutti i canali grazie al supporto per le tecnologie di ultima generazione (H.265, HEVC 10-bit) e alla risoluzione Full HD, all’occorrenza può diventare un registratore per salvare i programmi su disco o pendrive USB. Allo stesso modo, si trasforma in un media player per riprodurre video, immagini e audio. Sono inclusi il telecomando 2-in-1 e il cavo HDMI. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder DVB-T2 multifunzione di Leelbox per il nuovo digitale terrestre al prezzo finale di soli 18,99 euro invece di 34,99 euro come da listino. Tutto ciò che devi fare è inserirlo nel carrello e procedere per veder comparire lo sconto.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime: se lo ordini subito, domani sarà collegato al tuo televisore.

