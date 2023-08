Decoder DVB-T2 a solo 20 euro su eBay, scorte in esaurimento

Devi ancora effettuare il passaggio al DVB-T2 con un nuovo televisore o un nuovo decoder, ma stavi aspettando l’occasione perfetta per aggiudicarti un dispositivo a un prezzo ancora più conveniente? Ora che lo switch-off si sta davvero avvicinando è meglio prepararsi! Se non vuoi spendere centinaia di euro su uno smart TV di ultima generazione, sappi che su eBay si trova un decoder DVB-T2 Fenner a 20 euro, e le scorte stanno esaurendo in fretta!

Decoder DVB-T2 a un ottimo prezzo su eBay

Il decoder Fenner per il digitale terrestre è una certezza per la visione di tutti i canali in Full HD su TV compatibili. Installare questa periferica al proprio televisore è estremamente semplice e il telecomando è tutto ciò che servirà per sintonizzare automaticamente i canali e accedere in men che non si dica alle principali trasmissioni nazionali e non solo, a seconda del luogo in cui si risiede e della capacità dell’antenna. Nella confezione si trova tutto ciò che serve per adeguarsi al nuovo standard!

Nonostante il prezzo ridotto, si tratta di uno dei migliori decoder disponibili sul mercato. Naturalmente permette di osservare i canali con codifica MPEG-4 e audio Dolby Digital Plus. La porta USB in dotazione, infine, consente di collegare una chiavetta per accedere ad altri file multimediali, che si tratti di film, cinema, serie TV.

Nel momento in cui ti segnaliamo la disponibilità del decoder DVB-T2 Fenner su eBay il prezzo è fissato a 19,99 euro ma le unità scarseggiano. In più, la data di spedizione è fissata al periodo tra 25-29 agosto 2023 in quanto il rivenditore non è momentaneamente disponibile per la consegna, che resta comunque gratuita. Il pagamento, infine, va completato con carta di credito.

