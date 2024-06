Decoder DVB-T2 Mini Stick per digitale terrestre a SOLI 19€

Fenner GX3 è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre più venduto su Amazon e oggi può essere tuo in forte sconto. A differenza di tanti alti modelli è multifunzione e lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 19,99 euro. Tra i punti di forza vale la pena citare il formato Mini Stick che permette di nasconderlo dietro alla TV.

Decoder digitale terrestre e lettore multimediale: Fenner GX3

Non si limita a sintonizzare il televisore sui canali tradizionali, ma è anche un lettore multimediale, con la possibilità di riprodurre i contenuti caricati in una chiavetta da collegare alla porta USB in dotazione. Ci sono poi il supporto alla tecnologia Dolby Digital. L’installazione è davvero semplice e intuitiva, alla portata di tutti: è sufficiente seguire le istruzioni riportate sul manuale. Per conoscere tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Ecco quanto incluso nella confezione, come riportato nella scheda del prodotto: decoder DVB-T2 per il digitale terrestre in formato Mini Stick, telecomando, alimentatore, cavo HDMI, sensore LED e adesivo.

Al prezzo finale di soli 19,99 euro, grazie allo sconto applicato in automatico, Fenner GX3 è un affare da cogliere al volo. Non sappiamo quante siano le unità dell’articolo in promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne il prima possibile.

Consigliamo inoltre di verificare le tempistiche della spedizione nella pagina dedicata: potrebbe andare sold out. In ogni caso, si può contare sulla consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Dai uno sguardo anche alle recensioni positive pubblicate da chi l’ha già provato, il voto medio assegnato è molto alto, 4/5 stelle.