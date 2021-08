Decoder DVB-T2: questo il più venduto su Amazon

Meno di 30 euro per l'articolo più venduto di Amazon nella categoria “Ricevitori digitale terrestre”: stiamo parlando del decoder DVB-T2 del marchio Edision (modello PICCO T265), proposto dall'e-commerce al prezzo di soli 27,90 euro.

Nuovo digitale terrestre: su Amazon il decoder più venduto è Edision PICCO T265

Ideale per chi ha un televisore che nonostante qualche anno alle spalle funziona ancora bene, ma non vuole farsi trovare impreparato all'appuntamento con il nuovo digitale terrestre, integra alcune funzionalità avanzate che vanno oltre la semplice sintonizzazione dei canali con supporto agli standard più recenti (H.265-HEVC 10-bit). C'è una porta USB in cui inserire chiavette o dischi esterni per trasformarlo in un media player e riprodurre contenuti multimediali come video, musica e foto (MKC, AVI, MP3, AC3, JPG tra i formati compatibili) oppure un adattatore WiFi (non incluso) per vedere i video di YouTube. In dotazione anche il telecomando con tasti programmabili. Non mancano poi sul pannello posteriore le prese HDMI, Scart, audio e per l'antenna. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Le migliaia di recensioni lasciate da chi ha già avuto modo di provare PICCO T265 lo promuovono con una votazione complessiva peri a 4,2/5 stelle. Se stai valutando l'acquisto di un decoder DVB-T2, lo trovi su Amazon al prezzo di soli 27,90 euro.