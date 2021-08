Microsoft Excel: corso completo Udemy a 9,99 euro

Excel è uno dei software più famosi di Microsoft, ma la maggioranza degli utenti usa solo una minima parte delle sue funzionalità. Per diventare esperti serve un corso completo, come quello proposto da Udemy. L'autore specifica tuttavia che il corso può essere seguito anche da chi non ha nessuna esperienza con i fogli di calcolo. Il prezzo è di 9,99 euro fino alle 24 di oggi, per cui gli interessati devono procedere con l'acquisto per non perdere l'ottima promozione.

Microsoft Excel: corso completo (sconto 89%)

Il corso “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato” offerto da Udemy è stato acquistato da oltre 29.000 utenti, quindi la qualità è garantita (come testimoniano anche le recensioni positive). L'insegnante Massimo Zucchini scrive nella descrizione che il corso è stato inizialmente creato con Excel 2016, ma viene costantemente aggiornato e dunque può essere seguito anche con la versione più recente del software.

Come si deduce dal titolo, il corso è “all-inclusive“. Gli utenti impareranno quindi le nozioni base fino ad arrivare al livello avanzato. È suddiviso in 40 sezioni per un totale di 214 lezioni e circa 20 ore di video. Sono disponibili inoltre 116 risorse da scaricare. I video non hanno una lunghezza eccessiva ed è stata scelta una specifica logica per l'elenco delle lezioni con l'aggiunta di molti quiz ed esercizi di varia difficoltà.

Come detto, il prezzo del corso è 9,99 euro (sconto dell'89%) con garanzia di rimborso entro 30 giorni. Al termine verrà rilasciato un certificato di completamento.