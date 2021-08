Decoder DVB-T2 con media player e WiFi: l'occasione su Amazon

Molto più di un semplice decoder DVB-T2: il modello Edision PICCO T265 offre caratteristiche che lo rendono un media player e un dispositivo adatto allo streaming. Tutto questo a un ottimo prezzo su Amazon, per farsi trovare pronti all'appuntamento con il nuovo digitale terrestre senza bisogno di cambiare televisore.

Edision PICCO T265: non il solito decoder per il digitale terrestre

Garantisce il pieno supporto a tutti gli standard più recenti (H.265-HEVC 10-bit). Dispone inoltre di una porta USB in cui è possibile inserire una chiavetta o un disco esterno per la riproduzione di contenuti multimediali come video, musica e foto (MKC, AVI, MP3, AC3, JPG tra i formati compatibili) o un adattatore WiFi (non incluso) per vedere i video da piattaforme come YouTube. C'è anche un telecomando con tasti programmabili. Sul retro ci sono i connettori HDMI, Scart, audio e antenna. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Oggi puoi fare tuo Edision PICCO T265 al prezzo di soli 27,90 euro. Le recensioni pubblicate da chi lo ha già acquistato e messo alla prova lo promuovono con 4,2/5 stelle e commenti positivi. La disponibilità è immediata, così come la consegna, gestita direttamente da Amazon e con spedizione gratuita per gli abbonati Prime.