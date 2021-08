Mantieni il tuo PC sempre al 100% delle sue potenzialità grazie ad Ashampoo Driver Updater

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è un ottimo software per mantenere il computer sempre al 100% della sua efficienza. Si tratta di Ashampoo Driver Updater, un’applicazione che elimina il pensiero degli aggiornamenti driver effettuando tutto in maniera completamente automatica, con uno sconto piuttosto consistente.

Ashampoo Driver Updater: caratteristiche

Ashampoo Driver Updater è una soluzione semplice ed economica ai problemi più comuni, e frequenti, che si verificano sul computer. Capita spesso, infatti, di avere problemi grafici, interruzioni dell’audio, rallentamenti o incompatibilità. Tutto questo è dovuto, nella maggior parte dei casi, ai driver obsoleti di uno dei componenti. Non è raro dimenticare di aggiornare questo tipo di programmi, soprattutto in mancanza di una notifica. Gli aggiornamenti, inoltre, soprattutto negli ultimi anni sono diventati sempre più frequenti, ed è quindi complesso (oltre che frustrante) ricordare spesso di verificare le versioni una ad una.

La proposta di Ashampoo risolve tutti questi piccoli inconvenienti, provvedendo all’aggiornamento o reperimento dei driver. Possiede, infatti, un database con oltre 400.000 driver che coprono la maggior parte dell’hardware in commercio, anche quello meno recente. Attraverso una scansione del sistema, vengono individuati tutti i componenti ed i relativi driver. Fatto ciò, il software effettua un’analisi incrociata per verificare la presenza del driver e la versione più aggiornata disponibile, e provvede automaticamente all’installazione se necessario. Questo permette di avere sempre tutta la potenza del PC a disposizione, evitando i limiti dovuti al software. Non manca poi la possibilità di programmare periodicamente la verifica, oltre che di attivare le notifiche ad ogni aggiornamento e per ogni singolo componente.

Grazie ad uno sconto del 36%, Driver Updater può essere acquistato direttamente dal sito di Ashampoo a soli 19 euro per ben 3 PC.