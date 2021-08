La velocità di un NVMe in un formato poco più grande di una pendrive

E se ti dicessi che esiste un SSD portatile, piccolo quasi come una pendrive, ma con le prestazioni di un’unità NVMe? Stiamo parlando dell’SSD Compatto ORICO da 500GB, un disco esterno dalle dimensioni estremamente contenute, ma con performance davvero interessanti.

Mini SSD portatile ORICO 500GB: caratteristiche tecniche

Si tratta di una vera unità SSD NVMe in grado di raggiungere una velocità di trasferimento di ben 1000Mbps. Il design offre una scocca completamente in lega di alluminio per aiutare la dissipazione del calore prodotto. Le dimensioni sono davvero sorprendenti, con uno spessore ridotto al minimo indispensabile. La trasportabilità è uno delle caratteristiche distintive di questa unità, che offre anche un foro per agganciarla al portachiavi ed infilare il tutto semplicemente in tasca.

L’interfaccia utilizzata è naturalmente la Type-C, con specifica USB 3.1 Gen 2 che garantisce le velocità indicate in precedenza. Viene da sé che per raggiungerle è indispensabile avere un ingresso che supporti tali caratteristiche. Tuttavia, grazie al cavo Type-C to Type-A l’unità è compatibile praticamente con qualsiasi porta USB, ovviamente sacrificando parte della velocità nel caso degli standard precedenti. In ogni caso si tratta di uno strumento ideale per effettuare rapidamente il backup di computer o dispositivi mobili. L’unità, infatti, è compatibile con la modalità OTG che gli permette di essere collegata direttamente a smartphone e tablet, inclusi i dispositivi Apple. Una soluzione perfetta da portare sempre con sé, soprattutto in vacanza per avere subito una copia di tutte le foto scattate.

Grazie ad uno sconto del 10%, la variante da 500GB può essere acquistata su Amazon a soli 98,99 euro.