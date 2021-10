Con il passaggio ormai imminente al nuovo digitale terrestre da parte dei canali sulle nostre televisioni, chi non vuole cambiare TV può scegliere di acquistare un decoder DVB-T2 compatibile con il nuovo standard. I modelli in commercio sono molti, oggi segnaliamo qui il GoSAT GS 950T2 che integra funzionalità aggiuntive davvero interessanti.

GoSAT GS 950T2: molto più di un decoder DVB-T2

Oltre a poter ricevere tutte le trasmissioni grazie al supporto della tecnologia H.265 HEVC, svolge anche il ruolo di Smart Box basato su sistema operativo Android. Ci sono WiFi e Bluetooth integrati, è in grado di connettersi a piattaforme per lo streaming come Netflix o YouTube e non mancano nemmeno porte si espansione USB. In dotazione il telecomando per il controllo di ogni funzione e un cavo HDMI (con possibilità di visualizzare i contenuti 4K). Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il decoder/Smart Box in questione si trova in Italia, con disponibilità immediata e consegna a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L'affidabilità del venditore è garantita dalle centinaia di feedback positivi già ricevuti dal venditore.